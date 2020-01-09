Новосибирец пережил клиническую смерть в аквапарке

Подросток пережил клиническую смерть после того, как утонул в новосибирском аквапарке, он находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии, сообщила Sibnet.ru представитель Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

В среду в аквапарке «Аквамир», по словам очевидцев, 16-летний парень нырнул в джакузи, зацепился и не мог выплыть. Окружающие вызвали скорую медицинскую помощь, до ее приезда подростка откачивал медицинский сотрудник учреждения.

«Он пережил клиническую смерть… Находится в реанимации больницы №34 на искусственной вентиляции легких, состояние крайне тяжелое. Никаких прогнозов никто не дает», — рассказала Шуваева.

Связаться с руководством аквапарка на момент публикации не удалось.