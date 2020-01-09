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Принц Гарри и Меган Маркл решили зарабатывать самостоятельно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и работать над собственной финансовой независимостью, говорится в их заявлении в Instagram.

«После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы намерены снять с себя полномочия "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву», — говорится в заявлении.

Супруги планируют проводить время и в Соединенном Королевстве, и в США. «Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации», — отметили герцог и герцогиня Сассекские.

Королева Елизавета Ii очень разочарована тем, что принц Гарри и его жена приняли такое решение, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом. «Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — приводит The Times краткое коммюнике канцелярии монарха.

Сейчас принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. Он познакомился с актрисой Меган Маркл, наиболее известной по роли в сериале «Форс-мажоры», в 2016 году. Свадьба состоялась в 2018 году. В 2019 году у пары родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

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