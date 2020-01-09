Всемирный банк спрогнозировал России минимальный рост

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 годах — 1,8%.

Прогноз на 2020 год понижен на 0,2% по сравнению с оценками, сделанными в июне, а на последующие два года оставлен без изменений. Итоги роста ВВП России в 2019 году во Всемирном банке по-прежнему оценивают в 1,2%, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

Как прогнозирует Всемирный банк, рост мировой экономики в наступившем году составит 2,5%. В качестве факторов, влияющих на это, названы постепенное восстановление инвестиций и торговли после значительного ослабления в 2019 году. При этом, как отмечается, риски снижения темпов роста сохраняются.

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Рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4% в 2020 году отчасти из-за «сохраняющейся слабости в обрабатывающей промышленности», а рост в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%.

По прогнозам ВБ, рост экономики США замедлится до 1,8% в этом году, что отражает негативное влияние предыдущих повышений тарифов и повышенной неопределенности. Рост еврозоны снизится до пересмотренного в сторону понижения 1% в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.

Кроме того, специалисты ВБ прогнозируют «дальнейшее умеренное замедление» в Китае до 5,9% в 2020 году на фоне ряда внешних и внутренних проблем, включая сохраняющееся влияние торговой напряженности. Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится до 4,9%.