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Бизнесмен погиб на пожаре в искитимском ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины на пожаре в искитимском торговом центре, до этого сообщалось, что на пожаре никто не погиб, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в среду после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни, повлекшие по неосторожности смерть человека). По данным местных СМИ, погиб арендатор торгового центра, который торговал шапками.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о ликвидации пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров. «Погибших и травмированных нет», — сообщало ведомство.

Новосибирск #Криминал
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