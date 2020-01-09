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«Вторжение» Бондарчука оказалось популярнее «Звездных войн»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вторжение»

Фантастическая драма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» обогнала финальную часть «Звездных войн» по сборам в России.

«Звездные войны» вышли в прокат 19 декабря и собрали кассу около 638 миллионов рублей в России, сообщается на сайте Фонда кино. Картина Бондарчука стартовала в прокате тремя неделями позднее, 1 января, но уже собрала 721 миллион рублей.

При этом лидером проката последних недель остается комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко, она за время проката собрала больше 1,9 миллиарда рублей в прокате.

Фильм «Вторжение» оказался на волне популярности из-за противоречивых отзывов. Например, после предпоказа ленты кинокритик Ольга Галицкая раскритиковала фильм за перебор со спецэффектами и компьютерной графики, а музыкант Сергей Шнуров высмеял ажиотаж вокруг «Вторжения», назвав его «чудо-фильмищем». В целом зрители публикуют в Сети положительные отзывы.

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