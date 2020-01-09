Отданный в приют старинный молитвенник в Иркутске выставили на аукцион

Аукцион на старинный молитвенник объявили в Иркутске. Возраст книги насчитывает более 100 лет, а нашли ее на полке «приюта» для книг, сообщили администраторы группы «Книжный приют» на странице в Facebook.

«Небольшая история про эту церковную книгу. Оказалась она у нас примерно 1,5 месяца назад. Стояла на полке, но никто ее не замечал. Год издания нам неизвестен, так как отсутствуют данные. По нашим подсчетам, книге более 100 лет. Часть страниц сохранились хорошо, но есть страницы поврежденные. Твердый переплет. Требуется реставрация», — написано на странице в соцсети.

Администраторы группы сообщили, что такое изданиях к ним принесли впервые. Они назвали экземпляр молитвенником и объявили на него аукцион в группе «ВКонтакте». Итоги торгов подведут 11 января. На вырученные деньги владельцы «Книжного приюта» купят стройматериалы в приют. Пока максимальная цена, которую пользователи готовы заплатить за книгу — 2,65 тысячи рублей.

Проект «Книжный приют» в Иркутске существует с 2016 года. Он позволяет дать вторую жизнь книгам, владельцы которых хотят избавиться от них. Создатель клуба Евгений Гинтов собирает старые книги, подыскивает им новых хозяев. Купить книгу можно за символическую цену — 50 рублей.

В 2017 году портал «Год литературы» признал Гинтова персоной года, а в 2018 году администрация Иркутска наградила создателя за вклад в развитие гражданского общества.