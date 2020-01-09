Опасные вещества обнаружили в воздухе Омска

Жители некоторых районов Омска почувствовали едкий запах, выяснилось, что в воздухе превышены показатели выброса в атмосферу вредных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«Выявлено превышение значений предельной допустимой концентрации сероуглерода (в 2,6 раза) и этилбензола (2,7 раза)», — говорится в сообщении.

Все показатели переданы в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области для изучения. Обстановка находится под контролем. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано. Жителям загрязненных районов рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности.

Вдыхание воздуха с высоким содержанием сероуглерода или этилбензола может привести к различным заболеваниям, в числе которых расстройства нервной системы или желудочные болезни.