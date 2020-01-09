Красноярец искупался в ледяном Енисее против пенсионной реформы

Красноярец Сергей Каминский в знак протеста против пенсионной реформы искупался в Енисее, так он надеется донести свои проблемы до президента Владимира Путина.

В день Рождества 62-летний красноярец искупался в ледяном Енисее. Так, он решил попросить Путина отменить пенсионную реформу.

«Жене 53 года, тоже думали пойдет на пенсию. Больная вся, на стройке работает. А еще 5-6 лет работать. Говорили пенсии повысят, 11 тысяч рублей пенсия. Даже прожиточного минимума нет», — цитирует «ТВК Красноярск» пенсионера Каминского.

В России с 2018 года началось постепенное повышение пенсионного возраста: у женщин с 55 до 60 лет, у мужчин с 60 до 65 лет. Изменения будут происходить поэтапно в течение 10 лет и завершатся в 2028 году.