Редкая птица прилетела в «Шушенский бор» за леммингами

Сотрудник национального парка «Шушенский бор» Красноярского края сфотографировал необычную птицу — зимняка, прилетевшую из тундры ради грызунов, сообщает пресс-служба нацпарка.

Старший государственный инспектор «Шушенского бора» Сергей Чумаков, работающий в Горном лесничестве парка, сфотографировал необычную птицу — мохноногого канюка или зимняка (Buteo lagopus). Это самый северный представитель ястребиных, имеющий кругополярное распространение в Евразии и обычно населяющий открытую тундру и лесотундру.

На юг Сибири он, очевидно, прилетел на зимовку, хотя многие птицы этого вида не покидают мест гнездовий и в самое холодное время года. Отсюда и происходит его название. Кроме того, он так прозван и за то, что его цевки оперены до самых пальцев. Природа позаботилась о том, чтобы ноги у птицы не мерзли в сильные морозы.

Миграции мохноногих канюков напрямую связаны с их кормовой базой. Из-за уменьшения численности тундровых грызунов, зимняки вынуждены покидать родные места в поисках колоний леммингов. Прилетая в массовых количествах в родные места, птицы при отсутствии корма переселяются в другие районы, где наблюдается обилие грызунов.