Популярный стример резко раскритиковал Fortnite

Ninja

Fortnite

Один из самых популярных стримеров в мире(Тайлер Блевинс) резко раскритиковализ-за возникших ошибок во время прямой трансляции.

«Бро! Почему моя игра фризит? Чувак, я сейчас схожу с ума. Fortnite разваливается на части», сказал он своему напарнику TimTheTatman (Тимоти Джон Бетар).

Неполадки в игре возможно были вызваны тем, что разработчики в основной массе ушли на праздничные выходные и оставили проект без обновлений и своевременного реагирования на неполадки, однако, по данным Downdetector, на момент стрима 6 января сбоев в работе игры не наблюдалось.

Одной репликой Ninja не ограничился, неоднократно обращался к разработчикам с просьбой «вернуться домой» и починить игру, а после того как на последнем этапе раунда оказалось, что в игре осталось слишком много игроков и он был убит вместе с напарником и вовсе загрустил, сказав напоследок, что ему не весело.