Популярный стример резко раскритиковал Fortnite

«Бро! Почему моя игра
фризит? Чувак, я сейчас схожу с ума. Fortnite разваливается на части», сказал
он своему напарнику TimTheTatman (Тимоти Джон Бетар).
Неполадки в игре
возможно были вызваны тем, что разработчики в основной массе ушли на праздничные
выходные и оставили проект без обновлений и своевременного реагирования на
неполадки, однако, по данным Downdetector, на момент стрима 6 января сбоев в работе игры не наблюдалось.
Одной репликой Ninja не ограничился, неоднократно обращался к разработчикам с просьбой «вернуться
домой» и починить игру, а после того как на последнем этапе раунда оказалось,
что в игре осталось слишком много игроков и он был убит вместе с напарником и
вовсе загрустил, сказав напоследок, что ему не весело.