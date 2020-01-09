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Популярный стример резко раскритиковал Fortnite

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ epicgames.com
Один из самых популярных стримеров в мире Ninja (Тайлер Блевинс) резко раскритиковал Fortnite из-за возникших ошибок во время прямой трансляции.

«Бро! Почему моя игра фризит? Чувак, я сейчас схожу с ума. Fortnite разваливается на части», сказал он своему напарнику TimTheTatman (Тимоти Джон Бетар).

Неполадки в игре возможно были вызваны тем, что разработчики в основной массе ушли на праздничные выходные и оставили проект без обновлений и своевременного реагирования на неполадки, однако, по данным Downdetector, на момент стрима 6 января сбоев в работе игры не наблюдалось.

Одной репликой Ninja не ограничился, неоднократно обращался к разработчикам с просьбой «вернуться домой» и починить игру, а после того как на последнем этапе раунда оказалось, что в игре осталось слишком много игроков и он был убит вместе с напарником и вовсе загрустил, сказав напоследок, что ему не весело.

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