Трамп обратился к нации после удара Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Ирана по американским базам в Ираке. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома.

Американский лидер заверил, что Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления. «Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — сказал он.



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Трамп уточнил, что ракетная бомбардировка не нанесла Соединенным Штатам серьезного ущерба, никто не погиб. По его словам, американским военным базам нанесен незначительный урон.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана. «И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение», — подытожил Трамп, добавив, что военного ответа на действия Ирана не будет.

Иран в ночь на среду выпустил баллистические ракеты класса «земля — земля» по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент американцев. По неподтвержденным данным, персонал баз получил предупреждение и покинул их до удара.