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Россия ввела дополнительную маркировку товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Этапы маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности определены правительством России, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

Так, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, при этом отраслевыми постановлениями предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы.

Производители и импортеры духов и туалетной воды до 31 марта 2020 года обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой в Россию.

Производители и импортеры фотоаппаратов обязаны зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля нынешнего года. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет полностью запрещен.

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С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных автомобильных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 года нужно будет промаркировать товарные остатки.

Кроме этого, с 1 января 2021 года запрещается оборот немаркированных товаров легкой промышленности. Ожидается, что информация о движении товара позволит производителям в несколько раз повысить эффективность дистрибуции.

В частности, из системы маркировки производитель сможет узнать текущего владельца товара и его количество. Получая данные о движении продукции в режиме онлайн, бизнес сможет оптимально планировать производство, рассчитывают власти.

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