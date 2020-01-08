Первую «умную картошку» научили общаться с человеком

Первый «умный» модуль для картошки представили на выставке потребительской электроники CES 2020, необычный гаджет должен «наладить общение между человеком и картофелем».

Специальная автономная плата, созданная французским стартапом BPZ Labs, внедряется в корнеплод, после чего пользователь сможет декодировать «картофельный язык». Общаться с картошкой можно через специальное мобильное приложение.

Подключение «умного» картофеля к смартфону осуществляется с помощью Bluetooth. При этом электронный модуль не требует установки источника питания, так как электричество вырабатывает сам корнеплод.

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За счет использования разных металлов в качестве электродов достигается генерация электрического тока достаточной мощности. Разработчики обещают, что модуль сможет проработать значительное время.

Объявленная стоимость забавного устройства для общения с картошкой составит порядка 34 долларов, однако дата начала розничных продаж пока не называется.