Эрдоган припомнил Путину русскую пословицу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил русскую пословицу, выступая на сцене рядом с российским лидером Владимиром Путиным на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

«Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена"», — сказал глава Турции. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».



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Эрдоган в своем выступлении также добавил, что надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество Москвы и Анкары, которые будут «двигаться как два товарища».

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». На церемонии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Трубопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток общей мощностью 31 миллиард кубометров газа. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.