Школа загорелась в Новосибирской области

Кровля средней школы загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Купинском районе Новосибирской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«По предварительным данным в момент возникновения пожара в учреждении никого не было», — говорится в сообщении. Пожару в селе Покровка присвоили повышенный ранг сложности, в ликвидации возгорания привлекли 24 человека и восемь единиц техники.

Срабатывания пожарной сигнализации было зафиксировано 8 января в 18.34 по местному времени, сначала огонь охватил кровлю, а затем перекинулся на несущие стены. Одноэтажное здание получило серьезные повреждения.

Учебный процесс в регионе начнется 13 января, поэтому детей пока будут доставлять автобусами в соседнее село Стеклянное в 15 километрах от Покровки.