Жириновский объяснил раздачу денег «холопам»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою раздачу денег на Красной площади в Москве гражданам, которых он в процессе называл «крепостными и холопами».

Парламентарий пояснил, что эти слова можно употреблять по отношению ко всем россиянам, так как все граждане «бесправные». Также он заявил, что от слова «холоп» произошло другое русское слово — «хлопцы», которое обозначает «молодых ребят, безработных, бедных и бесправных».



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«Мы и есть холопы бесправные. И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться», — цитирует политика РИА Новости.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.

В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили, что обсудят поведение лидера ЛДПР после новогодних праздников. При этом пресс-служба ЛДПР поспешила уточнить, что процитировавшие слова Жириновского СМИ вырвали эпизод из контекста.