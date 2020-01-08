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Intel показала планшет с гибким дисплеем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Компания Intel уже продемонстрировала на выставке CES 2020 планшет с огромным гибким экраном под управлением Windows 10.

В качестве прототипов при создании новинки компания использовала ранее разработанные модели Tiger Rapids и Twin Rivers, пишет Engadget. Ранее сгибаемые дисплеи использовали только в смартфонах.

Новинка построена на базе процессора Intel Tiger Lake UP4, за работу складного механизма отвечает специально разработанный шарнир. Для более комфортного использования гаджета компания применила дополнительную подставку.

По сравнению с гибким ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 Fold, показанным на CES 2020, прототип от Intel оснащен более тонкими рамками. При этом ожидаемые сроки выхода серийной модели на рынок и предполагаемая стоимость такого планшета пока не раскрываются.

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