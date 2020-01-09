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Фильм дня: «Начало» с Ди Каприо

Источник:
Sibnet.ru
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Фантастический боевик Кристофера Нолана «Начало» рассказывает о талантливом воре, который умеет погружаться в сны и проживать в них целую жизнь.

Сложно сплетенный сюжет с Леонардо Ди Каприо заставляет зрителей напряженно думать с первой минуты. Главный герой Кобб крадет ценные секреты из глубин сознания во время сна. Редкие способности сделали его ценным игроком в мире шпионажа. Но перед героем стоит более серьезная задача — не украсть секрет, а внедрить идею. Это становится самым сложным и опасным делом Кобба.

В фильме снялись Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди, Кэн Ватанбэ, Марион Котийяр и другие. Леонардо Ди Каприо был первым и единственным кандидатом на роль Кобба.

Прелесть фильма не только в сюжете. Детали, тонкие метафоры, которыми наполнен фильм, делают его более колоритным. Редкий фильм может держать зрителя в таком напряжении долго, особенно при динамичном сюжете. Фильм получил высокий рейтинг IMDb: 8.80.

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