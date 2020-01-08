Определен тип выпущенных по американской базе ракет

Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110, выяснили международные эксперты.

Ракеты Qiam-1 являются модернизированной версией ракет Scud, разработанных в Ираке и применявшихся в ходе войны в Персидском заливе, передает телеканал NBC. В свою очередь, иракцы скопировали советскую ракету Р-17. Иранское оружие работает на жидком топливе, на ракеты установлена современная система наведения.



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Ракеты Fateh-110 являются баллистическими ракетами малого радиуса действия. Они считаются самостоятельной разработкой иранских специалистов. Идентификацию провели аналитики противоракетной обороны США.

Отмечается, что американские военные в Ираке получили предупреждение о том, что по ним выпустили ракеты с территории Ирана. Благодаря этому США удалось избежать потерь среди персонала и боевого состава.

Ракетный удар был совершен в ночь на 8 января в ответ на убийство командующего иранского генерала Касема Сулеймани в пригороде Багдада с помощью беспилотника. Вместе с ним погиб замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.