Определен тип выпущенных по американской базе ракет

Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110, выяснили международные эксперты.
Ракеты Qiam-1 являются модернизированной версией ракет Scud,
разработанных в Ираке и применявшихся в ходе войны в Персидском заливе,
передает телеканал NBC. В свою очередь, иракцы скопировали советскую ракету Р-17. Иранское оружие работает на жидком топливе, на ракеты
установлена современная система наведения.
Ракеты Fateh-110 являются баллистическими ракетами малого радиуса действия. Они считаются самостоятельной разработкой иранских специалистов. Идентификацию провели аналитики противоракетной обороны США.
Отмечается, что американские военные в Ираке получили предупреждение о том, что по ним выпустили ракеты с территории Ирана. Благодаря этому США удалось избежать потерь среди персонала и боевого состава.
Ракетный удар был совершен в ночь на 8 января в ответ на убийство командующего иранского генерала Касема Сулеймани в пригороде Багдада с помощью беспилотника. Вместе с ним погиб замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.