Эксперты назвали превосходящие западные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов перечислил продукцию, изготовленную в России, которая способна успешно конкурировать на международном рынке с иностранными товарами.

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — рассказал Протасов в интервью «Российской газете».



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Отечественное премиальное мясо уже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем у европейских и американских производителей, уточнил эксперт. Кроме этого, Россия начала успешно конкурировать на мировом рынке круглого риса.

«Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино», — добавил Протасов, который также выразил надежду, что Россия станет одним из лидеров международного рынка органической продукции.