Мяукающая робот-кошка заменит официантов

Китайская компания PuduTech представила робота-кошку, которая заменит официантов и будет доставлять заказы посетителям ресторанов.
Робот по имени BellaBot был продемонстрирован на выставке потребительской электроники CES 2020. Аппарат может интеллектуально развозить заказы, при этом электронная кошка мяукает, когда подъезжает к столу, чтобы гость взял свой заказ с подноса.
BellaBot также любит, когда посетители гладят ее за ушами, однако если человек слишком долго будет ее задерживать возле столика, роботизированная кошка «разозлится» за то, что ее отвлекают от работы.
Создание может развозить сразу четыре подноса. Ожидается, что разработка станет очень востребованной в Китае, позволив ресторанному бизнесу экономить на официантах. Стоимость робота пока остается неизвестной.