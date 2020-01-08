Мяукающая робот-кошка заменит официантов

Китайская компания PuduTech представила робота-кошку, которая заменит официантов и будет доставлять заказы посетителям ресторанов.

Робот по имени BellaBot был продемонстрирован на выставке потребительской электроники CES 2020. Аппарат может интеллектуально развозить заказы, при этом электронная кошка мяукает, когда подъезжает к столу, чтобы гость взял свой заказ с подноса.

BellaBot также любит, когда посетители гладят ее за ушами, однако если человек слишком долго будет ее задерживать возле столика, роботизированная кошка «разозлится» за то, что ее отвлекают от работы.

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Создание может развозить сразу четыре подноса. Ожидается, что разработка станет очень востребованной в Китае, позволив ресторанному бизнесу экономить на официантах. Стоимость робота пока остается неизвестной.