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Первый рабочий день года в Новосибирске порадует погодой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый рабочий день года в Новосибирске будет малоснежным, облачным с температурой воздуха не ниже 12 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температура ночью в четверг, 9 января, будет составлять 14-16 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов мороза. В пятницу станет немного холоднее до 20 градусов мороза днем, такая же температура сохранится и на выходных.

«Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

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