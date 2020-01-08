Первый рабочий день года в Новосибирске порадует погодой

Первый рабочий день года в Новосибирске будет малоснежным, облачным с температурой воздуха не ниже 12 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температура ночью в четверг, 9 января, будет составлять 14-16 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов мороза. В пятницу станет немного холоднее до 20 градусов мороза днем, такая же температура сохранится и на выходных.

«Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.