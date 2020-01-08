Торговый центр загорелся в Искитиме в среду, 30 человек эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В среду в 10.44 по новосибирскому времени (06.44 мск) от очевидца поступило сообщение о возгорании в ТК «Центральный» в Искитиме Новосибирской области. Через две минуты первые пожарные расчеты уже были на месте. На момент прибытия пожарных на втором этаже двухэтажного здание было плотное задымление.

Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. По оперативной информации пострадавших нет. На ликвидации происшествия задействованы 34 человека и десять единиц техники. По предварительным данным площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Причины пожара не установлены.