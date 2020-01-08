УФСИН опровергло избиение замначальника колонии в Туве из-за рыбы

Информация об избиении начальником республиканского УФСИН замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша за отказ принять партию несвежей рыбы не подтвердилась, сообщило на сайте Управление ФСИН России по Республике Тыва.

Бывший замначальника колонии №1 в Туве Монгуш в интернете опубликовал видеообращение. В нем он сообщил, что в 2018 году он не принял партию испорченной мороженной рыбы для приготовления пищи осужденных стоимостью более 1 миллиона рублей.

Затем 7 января 2019 года, по его словам, начальник УФСИН Дмитрий Обломий потребовал объяснить, почему подмерз картофель, ударил Монгуша по голове, сорвал погоны. Монгуш утверждает, что попал в больницу с сотрясением головного мозга, а в июне прошлого года уволился.

«В ходе проверки факты, изложенные Монгушем, не подтвердились. Следственным управлением СК РФ также была проведена проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении начальника УФСИН. Также поясняем, что речная рыба в ФКУ ИК-1 не поставлялась, в связи с достаточным запасом рыбной продукции в учреждении», — сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Тыва.