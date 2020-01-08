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Тело новорожденной нашли во дворе Новокузнецка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прохожие нашли тело новорожденной во дворе дома в Новокузнецке, полицейские ищут мать ребенка, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В четверг очевидцы сообщили в полицию, что нашли тело новорожденной девочки во дворе одного из домов по улице Тореза. Правоохранительные органы ищут причину смерти ребенка, а также место нахождения ее матери. 

Сотрудники полиции во взаимодействии с СУ СК по Кемеровской области проводят подворовые обходы, опрашивают местных жителей. Всех, кто знает о матери девочки просят сообщить в полицию.

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