Российский корабль перехватил эсминец США

Корабль ВМФ России сблизился с американским эсминцем Farragut в северной части Аравийского моря. Командование 5-го флота ВМС США назвало действия «агрессивными».

«В четверг, 9 января, российский боевой корабль агрессивно подошел к американскому эсминцу Farragut, осуществлявшему обычные операции в северной части Аравийского моря», — говорится в заявлении 5-го флота ВМС США в Twitter.



Эсминец США подал пять коротких гудков — это международный морской сигнал, указывающий на угрозу столкновения. После чего он запросил смену курса российского корабля в соответствии с международными правилами навигации.

«Российский корабль первоначально отказался, но затем изменил курс. Хотя российский корабль сделал это, первоначальная задержка с выполнением международных правил, когда он осуществлял агрессивный подход, усиливала угрозу столкновения», — указывается в сообщении.

Отмечается, что российский боевой корабль подошел с кормы к американскому кораблю на расстояние около 60 метров и отвернул в сторону только после того, как была установлена прямая радиосвязь между кораблями.