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Обнаружен первый потенциально обитаемый двойник Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Космический телескоп TESS обнаружил первую потенциально обитаемую планету размером с Землю, она вращается вокруг красного карлика и получила имя TOI 700 d, сообщает NASA.

Планета расположена на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли в южном созвездии Дорадо. TOI 700 d получает от своего светила примерно 86% энергии, которую Солнце дает Земле, свидетельствуют наблюдения.

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Кроме этого, за 11 месяцев исследований на красном карлике не обнаружили вспышек, а это повышает шансы планеты быть обитаемой, так как развитие жизни требует стабильного состояния звезды.

Телескоп TESS был разработан специально для поиска планет размером с Землю, вращающихся вокруг близлежащих звезд. Все найденные ранее в зоне обитаемости экзопланеты существенно отличались от Земли размерами и составом.

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