Росстандарт изменил правила поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Согласно поправкам в закон «Об обеспечении единства измерений», теперь после поверки прибора специалистов в течение суток в специальный реестр вносятся соответствующие данные, пишет «Российская газета».



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Реестр является ведомственной системой с открытым доступом. С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра.

Также россияне получат возможность ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора. Изменение правил поверки счетчиков позволит снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков.

Кроме этого, электронная фиксация результатов поверки позволит исключить альтернативное хождение бумажных свидетельств, что в свою очередь провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.