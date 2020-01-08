Вашингтон назвал причину убийства иранского генерала

Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
«Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень
весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре,
готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни»,
— сказал чиновник в эфире Fox News.
Представитель Белого дома подчеркнул, что ликвидация иранского генерала не противоречит принципам президента Дональда Трампа. «Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории», — уточнил он.
США ранее провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Мировое сообщество раскритиковало решение Вашингтона.