Вашингтон назвал причину убийства иранского генерала

Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — сказал чиновник в эфире Fox News.



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Представитель Белого дома подчеркнул, что ликвидация иранского генерала не противоречит принципам президента Дональда Трампа. «Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории», — уточнил он.

США ранее провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Мировое сообщество раскритиковало решение Вашингтона.