НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Вашингтон назвал причину убийства иранского генерала

Источник:
Sibnet.ru
135 1
Фото: © The White House

Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — сказал чиновник в эфире Fox News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИран признал Пентагон террористической организацией

Представитель Белого дома подчеркнул, что ликвидация иранского генерала не противоречит принципам президента Дональда Трампа. «Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории», — уточнил он.

США ранее провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Мировое сообщество раскритиковало решение Вашингтона.

Еще по теме
Иран разбомбил американскую военную базу
Путин неожиданно прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Польша решила запретить России «переписывать историю»
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран разбомбил американскую военную базу
•
Вашингтон назвал причину убийства иранского генерала
•
Путин неожиданно прибыл в Сирию и встретился с Асадом
•
Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Подробности
•
Уроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Шесть затмений: когда тень закроет Луну и Солнце
Как это работает
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Отдых на Алтае: пять вариантов
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
•
Значение персонального числа 2020 года
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Торговый центр загорелся в Искитиме
Сибирь 08.01.2020 12:35
УФСИН опровергло избиение замначальника колонии в Туве из-за рыбы
Сибирь 08.01.2020 12:07
Тело новорожденной нашли во дворе Новокузнецка
Сибирь 08.01.2020 11:48
Новосибирцы пожаловались на мусорный коллапс
Сибирь 07.01.2020 17:47
Самое популярное
Новый участок Чуйского тракта построят в Горном Алтае
5724
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
4768
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
4074
Путин озаботился проблемой бедности россиян
3798
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран разбомбил американскую военную базу
•
Вашингтон назвал причину убийства иранского генерала
•
Путин неожиданно прибыл в Сирию и встретился с Асадом
•
Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Подробности
•
Уроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Шесть затмений: когда тень закроет Луну и Солнце
Сибирь
•
Торговый центр загорелся в Искитиме
•
УФСИН опровергло избиение замначальника колонии в Туве из-за рыбы
•
Тело новорожденной нашли во дворе Новокузнецка
•
Новосибирцы пожаловались на мусорный коллапс
•
Жителям Алтая вернут горячую воду после скандала с Медведевым
•
НЛО засняли в Новокузнецке
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
100
Иран признал Пентагон террористической организацией
51
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Жириновский раздал деньги на Красной площади «холопам»
34
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
33
Топ комментариев

Muzykant

Глядя на это фото в церкви,можно подумать какой милый и безобидный старичок.

shiro15.1

кто такая польша, сборище завистников которые всегда завидовали России и пытались оттяпать кусочек территории...

Uynachalnica

Поглядел в столбце справа, подумал в телогрейке.

-Керя-

Путин крестится не правильно (от дьявола)

Удавиков

На такие тарифы мусоровозы могут две-три ходки в сутки делать или хотя бы по паре контейнеров добавить...