Иран разбомбил американскую военную базу

Американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке, удар был нанесен десятками баллистических ракет.

Известно, что пуск был произведен с территории Ирана. При этом Иранский Корпус стражей исламской революции уже заявил, что ракетный удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV.



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«КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет», — сообщил телеканал в Twitter. Кроме этого, иранские ракеты нанесли удар по американским объектам в Эрбиле на севере Ирака.

Президенту США Дональду Трампу уже доложили об ударах по американским объектам в Ираке. Ранее американский лидер пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.