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Фильм дня: «Девятая рота»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

«Девятая рота» режиссера Федора Бондарчука — отечественный фильм о войне в Афганистане и о молодых мальчишках, которые отдали жизни, сами не понимая, за что сражаются.

8 января 1988 года завершился бой девятой роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка у высоты 3234.

По сюжету, новобранцы по прозвищам Чугун, Лютый, Воробей, Джоконда, Стас, Ряба и другие призваны в ряды Вооруженных сил СССР и попадают в «афганскую команду». Молодым ребятам придется сражаться в неравных боях с душманами и погибать.

«Девятая рота» стала одним из показательных фильмов про афганскую войну, когда многие солдаты погибли в бессмысленных боях. Для молодых актеров — Артура Смолянинова, Алексея Чадова, Константина Крюкова, фильм стал билетом к славе. В военной драме снялись и известные актеры старой школы — Михаил Переченков, Михаил Ефремов, Станислав Говорухин, Алесей Серебряков.

Роль прапорщика Погребняка («Хохла») могли сыграть Николай Фоменко и Владимир Машков, но в итоге ни тот, ни другой не смогли принять участия в съемках. Федору Бондарчуку пришлось примерить форму «прапора» на себя.

Нельзя относить фильм к документальному воспроизведению событий, реальная история лишь взята за основу, в действительности многие факты в фильме были искажены — события в фильме разворачиваются в 1989 году, а не в 1988, как это было на самом деле. Также, потери советской армии в этой битве по фильму составляют почти 100%, в то время как на самом деле погибло шесть из 39 человек.

Серьёзнейшим искажением фактов является то, что в фильме десантники оказались «забыты» на высоте и приняли бой в одиночку, без всяческого командования и поддержки. Еще одно искажение — бой проходил в высокогорье, в снегах, а не в песках, как в фильме.



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Топ комментариев

shiro15.1

кто такая польша, сборище завистников которые всегда завидовали России и пытались оттяпать кусочек территории...

Muzykant

Глядя на это фото в церкви,можно подумать какой милый и безобидный старичок.

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Иркут 69

Насчёт честности я бы не согласился, а вот открытый - это да. Что хочет, то и говорит. Бросает в лицо...

shi231

кто бы тебя милочка убрал с сибнета