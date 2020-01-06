Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник найден живым

Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова нашли живым в понедельник. Причиной побега молодой человек назвал дедовщину, сообщил «Комитет-Совет солдатский матерей России» в социальной сети в «ВКонтакте».

«Артур Хакимов найден, жив, здоров... В данное время находится в правовом поле, под нашей защитой и поддержкой, в полиции Ачинска... По озвученному факту, причина побега есть, нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими сопряженного с насилием, с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», — говорится в сообщении.

Солдат-срочник сбежал из части 3 января. Совет солдатских матерей распространил в Сети информацию о молодом человеке и попросил очевидцев сообщить о его местонахождении. После того, как молодого человека нашли, Совет солдатских матерей выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным к судьбе солдата.

«Всем огромное спасибо, водителю Дмитрию, кто вез Артура с Читы-Иркутск и сообщил нам, неравнодушным мамам, кто нам помогал, дальнобойщику водителю, который вез Артура до Ачинска и не остался равнодушным и сообщил нам и передал в руки. Всем админам групп Читы, Иркутска, Красноярска, Юрюзани, кто размещал наши посты о поиске, всем диспетчерам автовокзалов…», — обратились к помогавшим авторы сообщения.