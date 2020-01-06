НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ошибка при заваривании делает чай смертельно опасным

Источник:
Sibnet.ru
451 2
Фото: © Sibnet.ru

Заваривание чая требует особого внимания и соблюдения инструкции, заявили эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков. В ином случае напиток может стать смертельно опасным.

Так, в инструкции к любому чаю указано, что чайные листья необходимо заливать кипятком. Однако многие потребители нередко используют для приготовления просто горячую воду, что потенциально может вызывать заражение или отравление, пишет издание Focus.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПопулярный напиток вдвое снизил риск развития рака

Отмечается, что даже в самом дорогом напитке могут присутствовать крайне опасные микробы, поскольку чай — это натуральный продукт. В частности, листья могут содержать бактерии, дрожжи или плесень.

Именно поэтому чай нужно заливать кипятком и оставлять его завариваться на пять минут. Кроме этого, специалисты не советуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов, такой напиток уже не принесет никакой пользы.

Еще по теме
Сохранить форму: ошибки выбора и использования матраса
Пружины и наполнители: как найти идеальный матрас
Как быстро прочистить засор в раковине
Медведев пообещал запретить в России пластиковую посуду
смотреть все
Жизнь #Еда #Быт
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран разорвал ядерную сделку
•
Разрешенный брачный возраст пересмотрят
•
Советский истребитель признали «королем скорости»
•
Названы самые дешевые новые автомобили
Подробности
•
Война и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года
•
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
•
Зона риска: что ждать от доллара в 2020 году
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
Как это работает
•
Значение персонального числа 2020 года
•
Отдых на Алтае: пять вариантов
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Год Белой Крысы: кто взлетит по карьерной лестнице
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Археологи выкопали на Таймыре самые «северные» шахматы в мире
Сибирь 06.01.2020 16:30
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник найден живым
Сибирь 06.01.2020 16:02
Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники
Сибирь 06.01.2020 15:00
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
Сибирь 06.01.2020 12:46
Самое популярное
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
7789
Определился победитель шоу «Голос»
6122
Новый участок Чуйского тракта построят в Горном Алтае
4867
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
3315
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран разорвал ядерную сделку
•
Разрешенный брачный возраст пересмотрят
•
Советский истребитель признали «королем скорости»
•
Названы самые дешевые новые автомобили
Подробности
•
Война и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года
•
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
•
Зона риска: что ждать от доллара в 2020 году
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
Сибирь
•
Археологи выкопали на Таймыре самые «северные» шахматы в мире
•
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник найден живым
•
Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники
•
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
•
Сбивший насмерть девушку предприниматель сдался полиции
•
Строительство нового казино начнется на Алтае
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
100
Иран отомстит США за убийство генерала
45
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
34
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
33
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
22
Топ комментариев

лачинов

Верю. По крайней мере управление себя точно не забудет.Ну а остальным как обычно. Тариф плюс премия минус,...

ponhik78

А в каком месте это проявление неуважения? Во всём мире это называется проявление патриотизма к своей...

andrei703333

Шведы держат обиду из за того что проиграли, поэтому и начинают ко всякой ерунде придираться

liverpool73

А надеть хоккейный свитер желтого цвета, с тремя синими коронами на груди в матче с Россией, это вообще...

ivan_sere

Лучше бы производство в стране развивали, а не последние штаны с работяг снимали! Путинизм во всей его...