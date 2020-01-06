Ошибка при заваривании делает чай смертельно опасным

Заваривание чая требует особого внимания и соблюдения инструкции, заявили эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков. В ином случае напиток может стать смертельно опасным.

Так, в инструкции к любому чаю указано, что чайные листья необходимо заливать кипятком. Однако многие потребители нередко используют для приготовления просто горячую воду, что потенциально может вызывать заражение или отравление, пишет издание Focus.



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Отмечается, что даже в самом дорогом напитке могут присутствовать крайне опасные микробы, поскольку чай — это натуральный продукт. В частности, листья могут содержать бактерии, дрожжи или плесень.

Именно поэтому чай нужно заливать кипятком и оставлять его завариваться на пять минут. Кроме этого, специалисты не советуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов, такой напиток уже не принесет никакой пользы.