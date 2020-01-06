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Сериал «Чернобыль» завоевал «Золотой глобус»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Чернобыль» телеканала HBO удостоен премии «Золотой глобус» в категории коротких сериалов, церемония вручения награды транслировалась из Лос-Анджелеса на телеканале NBC.

За победу в номинации также боролись такие сериалы, как «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное». «Чернобыль» вышел в 2019 году на телеканале HBO, создателем и сценаристом выступил Крейг Мейзин, а режиссером — Йохан Ренк.

Сериал «Чернобыль» состоит из пяти серий, он рассказывает о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а также усилиях по ликвидации ее последствий. В сентябре он получил международную премию Emmy.

На волне большого успеха и признания критиков «Чернобыль» также стал объектом повышенного внимания со стороны зрителей и интернет-пользователей из постсоветского пространства, в ряде рейтингов его признали лучшим сериалом всех времен.

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