Сбивший насмерть в Бурятии девушку предприниматель сдался полиции

Предприниматель в Бурятии, ехавший с подледной рыбалки, сбил 17-летнюю девушку насмерть и скрылся. Но позже сам пришел в полицию с чистосердечным признанием, сообщило регионального СУ СК России.

По данным следствия, в воскресенье в 18.00 по местному времени (13.00 мск) предприниматель ехал за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Машина принадлежала его знакомому, а сам бизнесмен возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ.

Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных повреждений скончалась.

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В ходе допроса мужчина не отрицал случившегося. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведенного сразу после задержания, водитель был трезв.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия). Максимальная санкция по этой статье — 12 лет лишения свободы.









