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Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Томские ученые отправят на МКС 3D-принтер, который печатает изделия из композитных материалов, а также устройство, укрепляющее иллюминаторы станции нанопокрытием, сообщил директор инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Алексей Яковлев.

В программе одобрены три эксперимента для испытания технологий, пишет ТАСС со ссылкой на Яковлева. Первый связан с разработанным 3D-принтером для изделий из композитных материалов в космосе.
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Он позволит создавать особо прочные и при этом легкие инструменты прямо на борту станции. Планируется испытать возможности принтера в открытом космосе. Техника отправится на орбиту в конце 2021 года.

В ходе второго эксперимента — «Пересвет» — на иллюминаторы МКС нанесут многослойное нанокомпозитное покрытие, защищающее стекла от космического мусора и микрометеоритов.

Третий эксперимент позволит испытать наноспутники. Это миниатюрные аппараты, который космонавт, вышедший в открытый космос, может запускать на орбиту просто выпустив из рук. Наноспутники будут выполнять задачи, связанные, в том числе, с навигацией и обеспечением связи. В перспективе спутники смогут ремонтировать друг друга на орбите.



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