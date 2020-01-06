Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники

Томские ученые отправят на МКС 3D-принтер, который печатает изделия из композитных материалов, а также устройство, укрепляющее иллюминаторы станции нанопокрытием, сообщил директор инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Алексей Яковлев.В программе одобрены три эксперимента для испытания технологий, пишет ТАСС со ссылкой на Яковлева. Первый связан с разработанным 3D-принтером для изделий из композитных материалов в космосе.
Он позволит создавать особо прочные и при этом легкие инструменты прямо на борту станции. Планируется испытать возможности принтера в открытом космосе. Техника отправится на орбиту в конце 2021 года.
В ходе второго эксперимента — «Пересвет» — на иллюминаторы МКС нанесут многослойное нанокомпозитное покрытие, защищающее стекла от космического мусора и микрометеоритов.
Третий эксперимент позволит испытать наноспутники. Это миниатюрные аппараты, который космонавт, вышедший в открытый космос, может запускать на орбиту просто выпустив из рук. Наноспутники будут выполнять задачи, связанные, в том числе, с навигацией и обеспечением связи. В перспективе спутники смогут ремонтировать друг друга на орбите.