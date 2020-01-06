Уровень воды в Енисее приблизился к критическому в красноярских селах

Уровень воды в реке Енисей поднялся из-за аномально теплой погоды. В двух населенных пунктах Красноярского края — Стрелка и Абалаково — до критического уровня осталось около одного метра, сообщил замначальника краевого ГУ МЧС России Роман Ветчиников.
«Из-за аномально теплой погоды при
формировании ледостава произошел подъем
уровня воды в районе населенных пунктов
Стрелка и Абалаково. В населенном пункте
Абалаково местной речкой Галкино,
впадающей в Енисей, перекрыта часть
дороги в одной из улиц поселка, затруднен
проезд легкового транспорта к нескольким
жилым домам», — сообщил Ветчинников.
По его словам, утром в воскресенье до критической отметки оставалось около одного метра. На месте работают гидропосты, которые проводят замеры уровня воды каждые четыре часа. В настоящее время обстановка стабилизировалась, подтопленных домов и приусадебных участков нет.