Пойманная на удочку в Бурятии ондатра атаковала рыбака

Ондатра, случайно попавшаяся на удочку рыбаку в Бурятии, не стала убегать от человека, а атаковала его. Видео с необычным уловом мужчина разместил в социальной сети Instagram.

На кадрах рыбак показывает крючок с куском шерсти и комментирует: «Вот кого вытащил на блёсенку». В это время весьма упитанная ондатра, которая попалась человеку, нападает на рыбака.

«Я думаю, что у меня не клюет? А это ты там мешаешься, а я думал щука. Все, давай, иди», — пытается уговорить животное рыбак. Но ондатра не собирается прощать человека и продолжает нападать на него.



Пользователи Сети посоветовали рыбаку накормить животное рыбой. Другие возражали, что ондатра и так слишком упитана. Комментаторы назвали животное «шальной императрицей», а мужчину «рыбаком-добряком».

Ондатра или мускусная крыса — млекопитающее отряда грызунов. Это полуводное животное. Селится по берегам рек, озер, каналов. Любимые места обитания — пресноводные болота. Питается в основном прибрежными и водными растениями.