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Большинство российских компаний повысит зарплату в 2020 году

Источник:
РГ
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Фото: © Sibnet.ru

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным — на 7%, говорится в исследовании компании HeadHunter.

Среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%, среди компаний с иностранным — 11,5%. Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия.

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«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — приводит РГ исследование HeadHunter.

Аналогичный прогноз делают и эксперты портала «Работа.ру». По результатам их исследований, зарплаты в 2020 году вырастут на 7-9% в общем на рынке, в IT-сфере — на 10-12%.. Кроме того, ожидается рост зарплат у персонала массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства, где сейчас зарплаты в основном низкие.

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