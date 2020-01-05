Колесо оторвалось при взлете у канадского самолета

После ЧП с колесом самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадские СМИ.

Bon bah l j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutt bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.

Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.

Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.