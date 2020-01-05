Ученые посоветовали снижающий давление напиток

Исследователи из Хельсинского университета выяснили, что длительное употребление брусничного сока помогает снизить давление и улучшает функционирование сосудов.

В ходе эксперимента лабораторным крысам с повышенным давлением в течение 8-10 недель давали сок брусники, клюквы и черной смородины. Содержащиеся в этих ягодах вещества - полифенолы - снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи выяснили, что разбавленный брусничный сок значительно снижает давление, а концентрированный — улучшает функционирование сосудов, приводит ТАСС слова Анне Кивимяки из Хельсинкского университета.

Для подтверждения полученных ею результатов необходимы также клинические исследования, в которых участвовали бы здоровые люди со слегка повышенным давлением. При этом она подчеркнула, что брусничный сок — это не замена медицинским препаратам, но хорошая добавка к пище.

Ранее ученые из Университета Тампере в Финляндии выяснили также, что употребление в пищу брусники может снижать негативный эффект для организма от нездорового питания. Пока они проводили исследования только на мышах, однако, по их словам, полученные результаты уже являются многообещающими.