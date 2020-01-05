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Солнце максимально сблизилось с Землей

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA

Пятого января Солнце максимально приблизилось к Земле, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Точку перигелия планета пройдет в 10:48 по Москве, рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин. Перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.

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Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километр от светила, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2-5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 километра в секунду.

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