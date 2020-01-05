НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен рейтинг популярных в России премиум-автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
107 0
Фото: Rob Ellis' / Attribution License

Россияне за 11 месяцев 2019 года приобрели 140,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента — на 4% больше, чем за тот же период 2018 года, такие данные приводит агентства «Автостат».

Наибольшее предпочтение при покупке премиальных машин россияне отдают BMW. Так, за отчетный период продажи баварского бренда в нашей стране составили 37,8 тысячи единиц — на 16% выше результата годичной давности. Немного отстает от него Mercedes-Benz (35,6 тысячи штук; +8%). Замыкает тройку лидеров здесь японский Lexus (19,6 тысячи штук; -10%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы

Четвертое место в премиальном рейтинге занимает немецкий Audi, который с января по ноябрь реализовал на российском рынке 14,5 тысячи автомобилей — столько же, как и год назад. Одинаковые показатели имеют Volvo и Land Rover (по 7,7 тысячи штук), но если шведская марка демонстрирует рост (+12%), то английская — падение (-13%).

«Автостат» отмечает также немецкий бренд Porsche (5,4 тысячи штук; +20%), сумевший преодолеть 5-тысячный рубеж. У остальных представителей премиум-сегмента российские продажи оказываются ниже этой отметки.

По данным агентства, реализация премиальных машин в нашей стране растет на фоне падения всего рынка (-3%). В связи с этим, доля премиум-сегмента за год увеличилась с 9% до 9,6%.

Еще по теме
Зарубежные интернет-покупки обложили новой пошлиной
Водке повысили минимальную цену
Изменились пошлины на товары из зарубежных магазинов
Китай спровоцировал новый глобальный экономический кризис
смотреть все
Авто #Авторынок #Торговля
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
•
Боевики атаковали военную базу США в Кении
•
Синоптики предупредили россиян об аномалиях в январе
•
Составлен рейтинг популярных в России премиум-автомобилей
Подробности
•
От милашек до гигантов: сибирская выставка кошек
•
Где и как изменится зарплата в 2020 году
•
Выходные января: когда выходим на работу
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
Как это работает
•
Отдых на Алтае: пять вариантов
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году
•
Рыси зимой: школа выживания для котят
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
От милашек до гигантов: сибирская выставка кошек
Сибирь 05.01.2020 17:23
Старый мост в Барнауле закроют для всех видов транспорта
Сибирь 05.01.2020 14:09
Бывшим преступникам в Туве дадут бесплатный скот
Сибирь 05.01.2020 12:39
Буддийский лама предсказал перемены в 2020 году
Сибирь 05.01.2020 11:05
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
64375
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
7346
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
6311
Определился победитель шоу «Голос»
5796
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
•
Боевики атаковали военную базу США в Кении
•
Синоптики предупредили россиян об аномалиях в январе
•
Составлен рейтинг популярных в России премиум-автомобилей
Подробности
•
От милашек до гигантов: сибирская выставка кошек
•
Где и как изменится зарплата в 2020 году
•
Выходные января: когда выходим на работу
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
Сибирь
•
От милашек до гигантов: сибирская выставка кошек
•
Старый мост в Барнауле закроют для всех видов транспорта
•
Бывшим преступникам в Туве дадут бесплатный скот
•
Буддийский лама предсказал перемены в 2020 году
•
Знаменитую мумию принцессы Укока покажут посетителям
•
Фермеры Бурятии обогатятся за счет редких лекарственных трав
Мультимедиа
•
От милашек до гигантов: сибирская выставка кошек
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
86
Россия и Украина договорились о газе
49
Путин поздравил жителей России с Новым годом
48
Иран отомстит США за убийство генерала
43
Кремль опубликовал много старых фото Путина
34
Топ комментариев

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...

ERMOL33

Народ вы видите какую вам дичь несут! Сначала делают всё что бы народ обнищал,(увеличивают ндс, повышают...

ifhbrjd

Сейчас счетоводы из росстата поправят цифири и снова будут рапортовать об успехах.