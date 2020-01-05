Составлен рейтинг популярных в России премиум-автомобилей

Россияне за 11 месяцев 2019 года приобрели 140,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента — на 4% больше, чем за тот же период 2018 года, такие данные приводит агентства «Автостат».

Наибольшее предпочтение при покупке премиальных машин россияне отдают BMW. Так, за отчетный период продажи баварского бренда в нашей стране составили 37,8 тысячи единиц — на 16% выше результата годичной давности. Немного отстает от него Mercedes-Benz (35,6 тысячи штук; +8%). Замыкает тройку лидеров здесь японский Lexus (19,6 тысячи штук; -10%).

Четвертое место в премиальном рейтинге занимает немецкий Audi, который с января по ноябрь реализовал на российском рынке 14,5 тысячи автомобилей — столько же, как и год назад. Одинаковые показатели имеют Volvo и Land Rover (по 7,7 тысячи штук), но если шведская марка демонстрирует рост (+12%), то английская — падение (-13%).

«Автостат» отмечает также немецкий бренд Porsche (5,4 тысячи штук; +20%), сумевший преодолеть 5-тысячный рубеж. У остальных представителей премиум-сегмента российские продажи оказываются ниже этой отметки.

По данным агентства, реализация премиальных машин в нашей стране растет на фоне падения всего рынка (-3%). В связи с этим, доля премиум-сегмента за год увеличилась с 9% до 9,6%.