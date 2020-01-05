Синоптики предупредили россиян об аномалиях в январе

Аномально теплая для января погода продержится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады месяца, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

«Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее. Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы плюс 16 градусов и более», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

«Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный момент отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает плюс 16 градусов. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января», — отметили в Гидрометцентре.

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В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью -20…-25 градусов, днем около 15 градусов; на юге Западной Сибири в ночные часы от -10 до -15 градусов мороза, днем немного ниже нуля.

В Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника от минус 5 до плюс 2 градусов. На Европейской территории России в понедельник, 6 января после прохождения холодного атмосферного фронта станет прохладнее, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха.

В столичном регионе в понедельник ночью ожидается от -5 до -3 градусов, днем -3...-1 градус; в Рождественскую ночь те же -5…-3 градуса, днем -2…0 градусов; в среду, 8 января, вновь станет теплее: ночью -3…-1 градус, днем 0… плюс 2 градуса.