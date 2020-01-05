Пушков призвал США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Ранее американский генерал назвал «фальшивыми и неприемлемыми» «претензии» Москвы на Крым и юг Украины, поскольку до правления императрицы Екатерины II России «там и не было».

Пушков напомнил, что во времена правления Екатерины II государства Украина вообще не существовало, и Крым не мог быть украинским. «И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — приводит РИА Новости слова сенатора.

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С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство — вассал Османской империи.

Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец турецкому господству над Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на полуостров. В 1783 году Крымский полуостров указом Екатерины II был присоединен к Российской империи.

В 1845 году США присоединили Республику Техас и признали ее 28-м штатом объединенного государства. Таким образом, Соединенные Штаты унаследовали территориальный спор между Техасом и Мексикой, что быстро привело к американо-мексиканской войне, в результате которой США захватили дополнительные территории, расширившие границы страны вплоть до Тихого океана.