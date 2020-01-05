Эксперты рассказали о будущем контактных зоопарков

Российские контактные зоопарки планируют оборудовать помещения клетками и запретить посетителям трогать животных в связи со вступлением в силу с 1 января 2020 года новых положений закона «Об ответственном обращении с животными», говорится в исследовании компании 2ГИС.

«По данным опроса 138 организаций, проведенного колл-центром 2ГИС в последних числах декабря, контактные зоопарки, которые до сих пор не закрылись, планируют продолжить работу и в 2020 году. Они намерены изменить формат - оборудовать помещение клетками и запретить посетителям трогать животных», — приводит РИА Новости результаты исследования 2ГИС.

Переоснащение позволит им работать в рамках закона до 1 января 2022 года. После этого срока все предприниматели, использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, должны будут получить обязательную лицензию.

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По данным 2ГИС, в 15 российских мегаполисах контактных зоопарков стало на 6% меньше, чем годом ранее. Сейчас в крупных городах работает 130 таких организаций. Они располагаются в торговых центрах, в административных и офисных зданиях, а также в хозяйственных помещениях с вольерами на улице. Больше всего контактных зоопарков в Москве (55), Екатеринбурге (16), Санкт-Петербурге (13) и Челябинске (11).

«Москва и Челябинск — единственные мегаполисы, где в течение года открывались новые контактные зоопарки. В столице их стало 55, то есть на 15% больше, чем год назад, а в Челябинске — на 20% (17 компаний)», — рассказали в 2ГИС. В остальных мегаполисах в течение года зоопарки активно закрывались.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят Госдумой в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом России. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Закон также вводит запрет контактных зоопарков с 1 января 2020 года.