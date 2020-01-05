Польша резко ответила на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов — Степана Бандеры и Андрея Мельника.

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность, что на Украине прошло шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Его «жертвами стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — приводит РИА Новости заявление послов.

Зеленко, комментируя позицию дипломатов, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев. Дипломаты задались вопросом, почему в Киеве требуют от Москвы признания голодомора, если сами считают «культ Бандеры и Мельника» внутренним делом страны.

Дипломатов возмутило и то, что Киевская городская администрация вывесила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры, а Львовский областной совет принял решение выделить средства для чествования памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, создателя «теории украинской расы».

Также в посольстве раскритиковали Зеленко за слова о том, что осуждение Польшей и Израилем чествования националистов на Украине идет на пользу «третьей стороне».

«О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации», — заключили в посольстве.