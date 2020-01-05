Россияне сразятся с канадцами за золото молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России победила команду Швеции в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Ее соперником в финале будет команда Канады, разгромившая финнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Владислав Третьяк: как изменился хоккей

Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Иван Морозов (4-я и 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45), передает «Р-Спорт».

В другом полуфинале в субботу команда Канады одержала победу против сборной Финляндии.

Финальный матч пройдет в воскресенье в Остраве. На групповом этапе чемпионата мира российские хоккеисты разгромили канадцев со счетом 6:0.