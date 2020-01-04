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Составлен список продуктов для неконтролируемого набора веса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Диетологи определили пятерку продуктов, при употреблении которых происходит неконтролируемый набор веса, в этом списке глутамат натрия и коровье молоко.

Из рациона следует исключить рапсовое масло, оно коагулирует в крови и желудочно-кишечном тракте. Это приводит к увеличению веса, а также к потере памяти и, в конечном итоге, деменции, приводит Health.news данные ученых.

Искусственные подсластители — аспартам и сукралоза — в сотни раз слаще сахара. Организм думает, что съел тонны сахара, и начинает соответственно реагировать. Глютен вызывает запоры и другие проблемы с желудком.

Коровье молоко приводит к набору веса. Если оно натуральное, то его задача — чтобы телята быстрее набрали вес, а в обработанное добавляют гормоны, которые преследуют ту же цель.

Проблема глутамата натрия заключается в том, что он чрезмерно стимулирует вкусовые рецепторы и заставляет съедать больше.


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Топ комментариев

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...