Составлен список продуктов для неконтролируемого набора веса

Диетологи определили пятерку продуктов, при употреблении которых происходит неконтролируемый набор веса, в этом списке глутамат натрия и коровье молоко.

Из рациона следует исключить рапсовое масло, оно коагулирует в крови и желудочно-кишечном тракте. Это приводит к увеличению веса, а также к потере памяти и, в конечном итоге, деменции, приводит Health.news данные ученых.

Искусственные подсластители — аспартам и сукралоза — в сотни раз слаще сахара. Организм думает, что съел тонны сахара, и начинает соответственно реагировать. Глютен вызывает запоры и другие проблемы с желудком.

Коровье молоко приводит к набору веса. Если оно натуральное, то его задача — чтобы телята быстрее набрали вес, а в обработанное добавляют гормоны, которые преследуют ту же цель.

Проблема глутамата натрия заключается в том, что он чрезмерно стимулирует вкусовые рецепторы и заставляет съедать больше.