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Кэмерон Диаз стала мамой в 47 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © camerondiaz; instagram.com/camerondiaz

Голливудская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой — о рождении дочери Рэддикс Мэдден она сообщила в Instagram.

«Мы счастливы объявить о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она мгновенно захватила наши сердца и объединила семью», — написала Диаз в Instagram. Аналогичное сообщение опубликовано и в аккаунте ее мужа, рок-музыканта Бенджи Мэддена.

Родители заверили, что малышка «по-настоящему милая», но они не будут публиковать ее снимки, так как хотят защитить свою частную жизнь.

47-летняя Диаз и 40-летний Мэдден начали встречаться весной 2014 года, в январе следующего года они поженились. Для обоих этот брак стал первым. Их девочка появилась с помощью процедуры ЭКО, уточнило издание Us Weekly.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...