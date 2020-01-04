Кэмерон Диаз стала мамой в 47 лет

Голливудская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой — о рождении дочери Рэддикс Мэдден она сообщила в Instagram.

«Мы счастливы объявить о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она мгновенно захватила наши сердца и объединила семью», — написала Диаз в Instagram. Аналогичное сообщение опубликовано и в аккаунте ее мужа, рок-музыканта Бенджи Мэддена.

Родители заверили, что малышка «по-настоящему милая», но они не будут публиковать ее снимки, так как хотят защитить свою частную жизнь.

47-летняя Диаз и 40-летний Мэдден начали встречаться весной 2014 года, в январе следующего года они поженились. Для обоих этот брак стал первым. Их девочка появилась с помощью процедуры ЭКО, уточнило издание Us Weekly.